Samsung Galaxy S7, nuovo aggiornamento Nougat?

Redazione Avatar

di Redazione

04/02/2017

E anche questa settimana, ormai, si avvia alla conclusione. Nell’augurarvi un weekend di assoluto riposo e relax, torniamo ancora una volta, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, a discutere di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, e che da diversi giorni a questa parte sta letteralmente catalizzando le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori. Il Samsung Galaxy S7, come ben sappiamo, sta ormai avviandosi ad abbracciare il sistema operativo di Android Nougat in praticamente ogni paese del mondo, benché in Italia, come tristemente sappiamo, la situazione stia procedendo molto a rilento. Samsung Galaxy S7 Edge PlusE, tuttavia, pare che Nougat sia già pronto a ricevere alcune revisioni, tramite piccoli ma significativi aggiornamenti. Una cosa che sfortunatamente non ci tange ancora in maniera particolare, giacché, come abbiamo già scritto poc’anzi, in Italia l’update al nuovo sistema operativo impiegherà ancora del tempo, prima di diffondersi. Ad ogni modo, cosa è lecito aspettarsi da questa nuova revisione? Pare che i Samsung Galaxy S7 potranno risolvere alcuni piccoli ma fastidiosi bug, andatisi a creare in maniera quasi fisiologica a seguito della primissima installazione di Android Nougat. Il firmware, relativo al pacchetto G935FXXU1DQAS, ha un peso particolarmente basso, pari ad appena 15 MB.

