Nuovo colore per Samsung Galaxy S8?

E andiamo dunque ad aprire anche questa settimana, che comincia ad inoltrarci anche in questo mese di febbraio. Quando l’Italia intera si appresta a gettarsi a capofitto nelle sonorità musicali del Festival di Sanremo, torniamo ancora una volta a discutere di uno dei nostri argomenti preferiti delle ultime settimane. Come certamente avrete intuito ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy S8 con ogni probabilità verrà presentato intorno alla fine del mese di marzo, mentre registrerà il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile ad aprile. Tutto ciò, chiaramente, non considerando il fatto che a febbraio, nel corso del prossimo Mobile World Congress, presumibilmente farà una breve comparsata tramite un piccolo ma esplicativo filmato. Qual è la novità delle ultime ore, dunque? Nulla per quanto concerne la già eccezionale scheda tecnica, ma soltanto un mero fattore estetico. Molti, infatti, si chiedono quanti e quali colori saranno inizialmente disponibili per il Samsung Galaxy S8, e a quanto pare la scelta sarà piuttosto ampia. Innanzitutto, non mancheranno le tonalità più classiche, che rappresentano il cavallo di battaglia del top di gamma del colosso asiatico: Nero, Argento, Oro, Rosa. Inoltre, pare sia probabile la presenza del Blu, mentre, a sorpresa, ecco la nuovissima e inedita colorazione: il Viola. Secondo fonti piuttosto autorevoli, infatti, il Samsung Galaxy S8 potrebbe arrivare anche con un intenso colore Viola. Il che, chiaramente, lascerà spazi a curiosità e congetture da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori: una tonalità così particolare e atipica, come si comporterà sul mercato della telefonia? Riscuoterà successo, oppure rimarrà sugli scaffali, trascurata a causa dei device con colorazioni più popolari e che generalmente riscontrano il favore dell’utenza? Anzitutto, chiaramente, bisognerà vedere se l’apparecchio uscirà davvero nel colore Viola, o se la cosa rimarrà un semplice rumor infondato. Solo il tempo saprà darci risposta.