Ancora niente Nougat sul Galaxy S7, utenti inferociti

E iniziamo dunque anche questo martedì 7 febbraio, che idealmente, per gli appassionati di musica e di canzoni, coincide anche con l’esordio dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo. Per noi che, invece, ci occupiamo prevalentemente del settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è un’altra giornata all’insegna della latitanza di Android Nougat sui device prodotti dal colosso asiatico. Il tanto atteso sistema operativo, infatti, sui Samsung Galaxy S7 italiani è praticamente un miraggio. Come vi abbiamo riportato anche diversi giorni fa, la divisione italiana di Samsung ha più volte promesso e spergiurato che la roll out sia ufficialmente partita sugli apparecchi no brand, mentre, nel giro di pochi giorni, la cosa si sarebbe dovuta allargare anche presso i modelli serigrafati. Tanto che, entro la fine di febbraio, tutti (o quasi) i device italiani avrebbero ricevuto il tanto agognato update. Eppure, la realtà dei fatti ci offre una situazione molto differente: e, a ben vedere, analizzando quanto si dice nei vari siti specializzati e sulle varie pagine Facebook appositamente dedicate, la rabbia dei possessori di un Samsung Galaxy S7 o Samsung Galaxy S7 Edge è più che palpabile. Android Nougat continua infatti a latitare, e la cosa sta iniziando a diventare a dir poco inaccettabile. Il sistema operativo di Nougat è infatti ufficialmente giunto da ormai diversi mesi, su vari smartphone prodotti da differenti compagnie. Samsung, invece, che ci ha sfortunatamente abituati al suo status di corsia non preferenziale, continua a far attendere i propri utenti, che, di contro, stanno manifestando una certa quanto giustificata impazienza. Insomma, Android Nougat praticamente non è ancora arrivato. E, francamente, appare difficile capire quando la cosa potrà finalmente sbloccarsi. Interrogata ulteriormente sulla vicenda da un utente, un funzionario della pagina Facebook di Samsung Mobile Italia, ha così risposto: “L’aggiornamento è sottoposto alle ultime fasi di test. Ti chiediamo di pazientare ancora un po’, non appena in release riceverai una notifica via OTA o verifica in tempo reale con Smart Switch da PC.” Che dire? Non resta che attendere ulteriormente, nella speranza che la cosa possa finalmente risolversi.