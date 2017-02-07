Nuovo aggiornamento Nougat per Galaxy S7… ma non in Italia

Quando la nuova settimana è ormai iniziata, torniamo ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, a discutere di un argomento che, nel corso degli ultimi giorni, ci è stato particolarmente a cuore. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito, al tanto agognato aggiornamento di Android Nougat per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge. Un aggiornamento che, sfortunatamente, e per motivazioni francamente incomprensibili, continua a latitare sugli attuali top di gamma targati Samsung commercializzati in Italia. Effettivamente, stando a quanto detto da alcuni funzionari della divisione italiana del gigante asiatico, la primissima roll out sarebbe già partita. Eppure nessuno, di fatto, l’ha ancora vista. Il che non ha mancato di causare malumori ed impazienza presso gli utenti italiani, come vi abbiamo già ampiamente riportato. Ad ogni modo, la novità delle ultime ore è che il sistema operativo di Android Nougat, presumibilmente per correggere alcuni piccoli bug, sta continuando a ricevere degli aggiornamenti, naturalmente nei paesi in cui è stato già diffuso. Gli update in questione fanno naturalmente riferimento al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, ed i firmware sono rispettivamente G930FXXU1DQB3 e G935FXXU1DQB3. Il peso è di poco inferiore ai 100 MB. Come detto, l’utilità di questi pacchetti dovrebbe essere relativa alla correzione di diversi errori, fisiologici ad ogni passaggio da un sistema operativo all’altro. Che altro dire? Il fatto che Samsung stia continuando a produrre diversi aggiornamenti migliorativi per Android Nougat di per sé rappresenta una buona notizia anche per noi, che ancora non abbiamo realmente abbracciato questo attesissimo sistema operativo. Naturalmente continuiamo a sperare che anche nel Belpaese la situazione possa sbloccarsi il prima possibile, anche perché oggettivamente sta iniziando a diventare insostenibile. Ad ogni modo, come sempre, non appena ne sapremo di più vi forniremo tutte le informazioni del caso.