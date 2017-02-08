Samsung Galaxy S8, delusione in arrivo per Bixby?

Iniziamo ormai ad avvicinarci verso la metà di questo mese di febbraio, che, idealmente, è ormai l’ultimo scoglio da superare prima dell’arrivo del tanto atteso Samsung Galaxy S8. Il prossimo smarpthone di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, infatti, presumibilmente verrà presentato nel mese di marzo (negli ultimi giorni, per l’esattezza), mentre la sua commercializzazione inizierà a partire dal mese di aprile. Fiumi di inchiostro cybernetico sono già stati versati nei confronti del Samsung Galaxy S8, del quale ormai si è detto davvero tutto ed il contrario di tutto. Tanti sono gli aspetti positivi di questo incredibile device, che probabilmente sarà il più degno erede del Samsung Galaxy S7… ma all’orizzonte, sfortunatamente, ci sono anche delle cattive notizie. Ci stiamo riferendo ad una delle nuove peculiarità del Samsung Galaxy S8, ossia Bixby. Come abbiamo già avuto modo di spiegarvi a suo tempo, Bixby è l’inedito assistente vocale del gigante asiatico, una funzione analoga a quella che gli iPhone vantano da anni con Siri. Una novità, dunque, accolta con particolare entusiasmo dei maggiori addetti ai lavori, che però potrebbero ricevere una cocente delusione. Sembra, infatti, quantomeno secondo quanto sostengono alcune fonti piuttosto autorevoli, che Bixby uscirà in pochissime lingue. A riportare la voce in questione è The Android Soul, secondo il quale Bixby, sul Samsung Galaxy S8, arriverà con 7, massimo 8 lingue differenti. Inutile dire che la cosa ha lasciato spazio allo sconforto, oltre che ad un po’ di ironia, soprattutto qui in Italia. Fra questi pochi idiomi disponibili, infatti, è da dare per scontata la presenza del coreano (che è quello di appartenenza di Samsung), dell’inglese e del cinese (le due lingue più diffuse al mondo), e, presumibilmente, anche del tedesco. Pure lo spagnolo ha delle ottime chance, vista la sua larga diffusione in America Latina. E, allo stesso modo, potrebbero figurare anche il francese ed il portoghese. Diminuiscono sensibilmente, quindi, le speranze che Bixby arrivi anche in italiano: il che, naturalmente, farebbe perdere appeal nei confronti del Samsung Galaxy S8, qui nel Belpaese.