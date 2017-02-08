Samsung Galaxy S6, è arrivato Nougat?

Nel corso di questi ultimi giorni, e se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi ve ne sarete resi conto da voi, il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung è finito particolarmente sotto i riflettori. Il motivo di ciò, come ben sapete, è da imputare soprattutto a due fattori principali: uno è rappresentato dal Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma che ormai si avvicina a passi sempre più spediti. Il secondo, molto più attuale e recente, riguarda invece l’approdo di Android Nougat presso quelli che, al momento, sono i maggiori smartphone prodotti dal colosso asiatico. E ci riferiamo non solamente al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, ma anche al Samsung Galaxy S6 ed alle varianti S6 Edge ed S6 Edge Plus. Infatti, nel corso di queste ultime ore, sono iniziate a giungere le primissime segnalazioni, da diversi paesi del mondo, relativamente alla tanto agognata notifica del nuovo sistema operativo di Android sul Samsung Galaxy S6 e sugli altri device appartenenti a questa gamma. Segno, dunque, che la roll out si è ormai sbloccata non solamente per il Galaxy S7, ma anche per altri apparecchi telefonici prodotti dal gigante coreano. Naturalmente, però, dobbiamo specificare che la cosa, purtroppo, non è ancora appannaggio del territorio italiano. Come ben sappiamo, infatti, e come vi abbiamo detto, ribadito e riportato più di una volta da diversi giorni a questa parte, Android Nougat pare essere ancora un miraggio nel Belpaese, e le contraddizioni fornite dalla divisione italiana ufficiale di Samsung paiono confermare una certa confusione, rimpolpando il sentimento di sfiducia e di impazienza degli utenti italiani nei confronti dell’intera situazione. Ad ogni modo, a questo punto, è lecito aspettarsi che, quando l’aggiornamento per Android Nougat partirà definitivamente per i Samsung Galaxy S7 italiani, la cosa si sbloccherà anche per i Samsung Galaxy S6 commercializzati da noi. O, almeno, speriamo che andrà così.