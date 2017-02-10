Samsung Galaxy X a sorpresa, arriva al MWC?

Anche questa settimana si avvia ormai verso la sua naturale conclusione, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, termina con una vera e propria bomba. Tralasciando, infatti, i due argomenti che hanno a dir poco catalizzato le attenzioni dei più nel corso di queste ultime settimane, ossia quelli relativi al Samsung Galaxy S8 ed al Samsung Galaxy S7 (ed al suo tribolato rapporto con Android Nougat), a prendersi prepotentemente la scena è il Samsung Galaxy X. Il Samsung Galaxy X è senza ombra di dubbio uno degli smartphone più attesi di questi ultimi anni, per via di una sua peculiarità talmente rivoluzionaria che potrebbe addirittura stravolgere il mercato internazionale della telefonia mobile nei prossimi anni. Ci stiamo riferendo, come probabilmente avrete già capito, allo schermo pieghevole di questo device. Già a suo tempo vi avevamo riportato diverse indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy X, ed al fatto che, pur se non avessimo ancora delle direttive molto precise a riguardo, tale apparecchio si stava avvicinando a passi sempre più spediti. E adesso, un po’ a sorpresa, il fulmine a ciel sereno: secondo alcuni rumors che stanno trovando una larga diffusione in rete, il dispositivo potrebbe fare la propria comparsa presso il Mobile World Congress, che si terrà a Barcellona nella fine di questo mese. Per essere più precisi, pare che il Samsung Galaxy X non sia ancora del tutto pronto, e che tuttavia il colosso asiatico abbia nella propria manica ben due prototipi differenti di tale device. Stando a quel che si dice, infatti, le alte sfere di Samsung incontreranno in privato alcuni grossi investitori proprio nel corso del Mobile World Congress, mostrando loro dei rendering non ancora definitivi di questo incredibile smartphone. A seconda di come andrà poi l’incontro, verrà deciso il futuro del Samsung Galaxy X: e chissà che, clamorosamente, non arrivi già entro la fine del 2017.