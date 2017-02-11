San Valentino “dimezza” Samsung Galaxy A5 con TIM!

Nel corso di queste ultime settimane, e se siete soliti seguirci ve ne sarete certamente accorti da voi, le nostre maggiori attenzioni, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sono state letteralmente calamitate da due apparecchi in particolare. Uno, chiaramente, non può che essere il Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma del gigante asiatico. L’altro, invece, è il Samsung Galaxy S7, che ha finalmente abbracciato il sistema operativo di Android Nougat, anche se in Italia le cose paiono essere un po’ più complicate del previsto. Proviamo dunque a concentrarci un pochino su qualche altro smartphone, magari un po’ meno chiacchierato ma che potrebbe riservare un certo interesse. Spazio, dunque, ai nuovissimi device appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A, come il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3. Revisionati recentemente in delle versioni potenziate per il 2017, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3 sono stati nuovamente lanciati sul mercato italiano. Per l’occasione, considerando l’ormai imminente avvicinarsi di San Valentino, Samsung e TIM hanno pensato insieme ad una nuovissima promozione, che potrebbe riguardare diverse coppie di innamorati. In cosa consiste, esattamente, questa offerta? È presto detto: a partire dalla giornata di ieri, e fino a non oltre martedì 14 febbraio (giorno di San Valentino, per l’appunto), sarà possibile acquistare ben due dispositivi a scelta tra il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3, ad un prezzo notevolmente ridotto. Grazie a tale promozione, infatti, comprando due tra questi smartphone, il costo del secondo verrà ridotto addirittura della metà. E così, con il motto “In due è tutto più bello”, se si acquistano un Galaxy A5 ed un Galaxy A3, il totale viene a costare 594,98 euro, anziché 749,87 euro. Con due Galaxy A3, invece, 494,98 euro al posto di 649,88 euro. Infine, se si desidera prendere due Samsung Galaxy A5, andiamo incontro ad una spesa di 644,98 euro, molto meno rispetto ai 849,88 euro inizialmente previsti. Specifichiamo, tuttavia, che l’acquisto deve essere fatto online, sullo shop di Samsung oppure su quello di TIM.