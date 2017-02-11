Multa salata a Samsung per omaggi del Samsung Galaxy S6

E andiamo dunque a chiudere questa settimana, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, nel segno della polemica. La compagnia asiatica già da qualche tempo a questa parte si è attirata numerose critiche: al di là del clamoroso disastro del Samsung Galaxy Note 7, che ancora adesso ha delle forti ripercussioni sul settore, a tenere banco ultimamente è stata la nebulosa questione di Android Nougat. Che in Italia, di fatto, non è stato ancora avvistato, generando un certo malcontento tra gli utenti che hanno puntato sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. E da qualche ora, una nuova polemica ha riguardato i device appartenenti alla gamma del Samsung Galaxy S6. Il Samsung Galaxy S6 è l’ex smartphone di top gamma targato Samsung del 2015, un apparecchio che tutto sommato ha registrato un buon successo sul mercato internazionale della telefonia mobile. Qual è, dunque, il problema a cui ci stiamo riferendo? È presto detto: l’azienda coreana sta infatti entrando nell’occhio del ciclone a causa delle varie offerte promosse diverso tempo fa. Andando a scorrere tra gli articoli che abbiamo pubblicato in passato, infatti, figurano anche quelli che spiegavano che Samsung, tramite una promozione, avrebbe offerto un rimborso sull’acquisto di un Samsung Galaxy S6 o di un Samsung Galaxy S6 Edge, pari a ben 150 euro. Ebbene, tale promessa, a quanto pare, non è stata rispettata da parte di Samsung, o perlomeno è stata rispettata in percentuali scarsissime, poiché, differentemente da quanto appariva dalle varie pubblicità, riuscire ad usufruirne era molto complesso. La cosa non è andata proprio giù all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha considerato troppo fuorvianti e ben poco trasparenti tali campagne, decidendo di condannare Samsung a pagare una multa estremamente salata, e che, a quanto pare, ammonterà a circa 3 milioni di euro.