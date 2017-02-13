Samsung Galaxy S8, conferme sui nomi

E diamo dunque ufficialmente il via anche a questa nuova settimana, che, di fatto, continua a regalarci notizie ed indiscrezioni molto interessanti relativamente al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Già da parecchio tempo a questa parte vi stiamo riportando tutti i più importanti rumors relativamente al Samsung Galaxy S8, che ormai, quando mancano davvero poche settimane alla sua presentazione ufficiale, si apprestano a concretizzarsi del tutto. Effettivamente, come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S8 dovrebbe venir presentato intorno alla fine del mese di marzo (si parla con insistenza del 28 o del 29), e sono già parecchie le caratteristiche tecniche più o meno note di questo dispositivo. Ed oggi, invece, possiamo fornirvi anche delle succose novità circa il nome di tale device, oltre che di quello della sua variante potenziata. Qualche giorno fa, infatti, è stato diffuso un banner che ha praticamente svelato il nome di uno dei due modelli: si tratta, come già ampiamente ipotizzato dai maggiori addetti ai lavori, del Samsung Galaxy S8 Plus, che nell’immagine in questione viene trascritto come Samsung Galaxy S8+. Ma cosa significa tutto ciò? È molto semplice: lo smartphone in questione è quello che, nella nuova gamma S8, avrà la scheda tecnica migliore, oltre ad una dimensione più generosa. Il dispositivo basilare, invece, sarà noto semplicemente come Samsung Galaxy S8. Il che sta a significare, chiaramente, che la nomenclatura “Edge” di fianco ai nuovi top di gamma sparirà del tutto: ogni nuovo apparecchio dalle elevate prestazioni, infatti, verrà realizzato direttamente con un display con i lati curvi, com’è accaduto in passato con il Samsung Galaxy S6 Edge e con il Samsung Galaxy S7 Edge. Una novità non da poco per la compagnia asiatica, che ormai traccia il proprio sentiero verso il futuro con dei device che, presumibilmente, saranno sempre più potenti e raffinati.