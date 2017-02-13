Samsung Galaxy Note 8 si farà, ecco le ultime

Anche questa settimana è ormai iniziata, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, potrebbe rivelarci delle grosse sorprese e indiscrezioni. Al di là di quelle relative al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma che si sta avvicinando ormai a passi sempre più spediti, è interessante constatare come si stia guardando ad un futuro anche più lontano, e che ci porta dritti al Samsung Galaxy Note 8. Proprio così. Probabilmente ricorderete tutti il disastro di cui si rese protagonista il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, qualche tempo addietro. Il phablet di top gamma di sesta generazione, che avrebbe dovuto suggellare al meglio un anno a dir poco strabiliante per Samsung (merito soprattutto del Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge), è crollato a causa del grave problema strutturale delle batterie. E, secondo alcuni, la stessa linea Note era praticamente morta lì, tanto che il colosso coreano non avrebbe mai più prodotto un phablet. Le indiscrezioni che ci sono giunte da qualche ora offrono invece un quadro molto meno apocalittico e un po’ più ottimistico. Soprattutto, per quanto non vi siano ancora delle ufficialità in merito, ci confermano invece la volontà di realizzare il Samsung Galaxy Note 8, successore dello sfortunatissimo Note 7. Sembra infatti che, segretamente, il colosso asiatico stia segretamente lavorando su questo device, il cui nome in codice, a quanto pare, è Baikal. Chiaramente sarebbe inutile indagare ulteriormente a riguardo, anche perché per il momento gli sforzi di Samsung sono tutti incentrati sul Galaxy S8, che dovrebbe arrivare tra poco più di un mese. Per quanto concerne invece il Samsung Galaxy Note 8, se ci sarà davvero, le tempistiche dovrebbero concretizzarsi verso la stagione estiva. Quando ne sapremo di più, ad ogni modo, non mancheremo di tenervi informati.