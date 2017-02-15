Samsung Galaxy S8 in vendita da aprile?

Nella speranza che abbiate trascorso un bel San Valentino, torniamo ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, a discutere di uno degli argomenti di maggior interesse in questo periodo. Ci stiamo chiaramente riferendo, come avrete capito senza alcun dubbio, al Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma del colosso asiatico. Il Samsung Galaxy S8 è uno degli smartphone più attesi in assoluto di questi ultimi anni, e ormai, finalmente, manca davvero poco alla sua presentazione ufficiale: i pochi giorni che mancano ancora alla conclusione di questo mese di febbraio, in questo senso, rappresentano ormai l’ultimo scoglio da superare, e poi finalmente ci saremo. Chiaramente, proprio perché, come dicevamo poc’anzi, l’attesa è spasmodica, molti si chiedono quali saranno le date utili che ci consentiranno di stringere con mano il Samsung Galaxy S8. E oggi, dunque, proviamo a fare un breve riepilogo, anche per capire quand’è esattamente che ne sapremo di più. Innanzitutto, ribadiamo che il Samsung Galaxy S8 salterà l’appuntamento con il Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà fra un paio di settimane: una vera e propria novità, rispetto ai predecessori di questo dispositivo. Tuttavia, presso la prestigiosa manifestazione tecnologica, lo smartphone sarà comunque presente tramite un breve video di presentazione, che in qualche modo anticiperà la sua presentazione ufficiale. Già, la presentazione invece quand’è che avrà luogo? A quanto sembra, il 29 marzo il device verrà finalmente svelato fisicamente a New York, presso un evento appositamente organizzato. Mentre, per quanto riguarda la commercializzazione, probabilmente tutto verrà rimandato intorno alla metà del mese di aprile. Un ritardo rispetto a quanto fatto con i precedenti top di gamma targati Samsung (tipo il Galaxy S7, per l’appunto), ma pienamente compatibile con i tempi di produzione di questo apparecchio. Insomma, per poter acquistare un Samsung Galaxy S8 dovremo ancora attendere un paio di mesi, se tutto va bene.