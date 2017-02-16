Nougat su Samsung Galaxy S7, le ultime

Iniziamo oramai ad avviarci anche verso la conclusione di questa settimana, oltre che della seconda metà del mese di febbraio. Un mese che sarebbe dovuto essere particolarmente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung: soprattutto perché, finalmente, è partita in via ufficiale la roll out del sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, nel Vecchio Continente. Sfortunatamente, però, in Italia finora non ve ne è stata proprio la benché minima traccia. Una cosa che certamente ha gettato nello sconforto i tanti utenti italiani in possesso di una delle due ammiraglie di Samsung, oltre che di un certo sentimento di scontentezza. Se, infatti, già di per sé è inammissibile che un top di gamma come il Samsung Galaxy S7 abbia dovuto attendere così tanto, rispetto ai maggiori device degli altri competitor del colosso asiatico, è ancora più assurdo che la situazione relativa al Belpaese subisca ulteriori ritardi. Sfortunatamente, ad oggi, non siamo ancora in grado di fornirvi delle notizie positive in merito all’arrivo di Android Nougat sugli smartphone commercializzati nel Belpaese. E, ancora peggio, non ci sono ancora delle indicazioni ufficiali da parte della divisione italiana di Samsung Mobile, circa un rilascio quanto prima. Tuttavia, possiamo riportarvi le ultime dichiarazioni riportate dall’assistenza italica, che ancora una volta, purtroppo, paiono prendere tempo: “Il processo di rilascio degli aggiornamenti coinvolge un team internazionale che segue un lungo processo fatto di test e verifiche volte a garantire la massima funzionalità. Le tempistiche di rilascio possono variare, provvediamo quindi ad un monitoraggio costante per potervi comunicare la release non appena in roll-out.” Una risposta, insomma, che significa tutto e niente al tempo stesso. Ma che, soprattutto, non fornisce delle indicazioni precise circa una data di rilascio di Nougat sul Samsung Galaxy S7. Non resta che monitorare ancora la situazione, nella speranza che possa sbloccarsi presto.