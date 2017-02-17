Samsung Galaxy S7, disastroso il rilascio di Android Nougat

Anche questa settimana ormai appresta a concludersi, e ancora una volta le notizie più importanti, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, riguardano un argomento che ha particolarmente catalizzato su di sé le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli appassionati nelle ultime settimane. Ci stiamo riferendo, come chiaramente avrete già capito da voi, all’arrivo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. O, perlomeno, al presunto arrivo: l’attesissimo sistema operativo sta preoccupantemente assumendo i contorni della leggenda metropolitana, scaturendo la rabbia dei tanti utenti in possesso di un device targato Samsung. Nihil novi sub sole, per quanto riguarda la situazione italiana: Android Nougat non è ancora arrivato, e difficilmente giungerà sul Samsung Galaxy S7 nella fine di questa settimana. Un disastro insomma, se si pensa che la roll out sarebbe dovuta ufficialmente partire già da parecchi giorni a questa parte. Eppure, c’è anche chi sta peggio di noi: in Australia, infatti, il discorso è stato completamente sospeso. Le motivazioni non sarebbero state ancora esplicate in maniera ufficiale, ma si parla di non meglio precisate problematiche tecniche, che avrebbero richiesto una ulteriore fase di test. E che, quindi, hanno costretto la divisione australiana a troncare il possibile rilascio del sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7. Si spera che l’ Italia non subisca la stessa sorte.