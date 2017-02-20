In Italia Samsung Galaxy S8 con Exynos 9?

E salutiamo dunque anche l’avvio di questa nuova settimana, che, di fatto, porrà la parola fine sul mese di febbraio. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato un periodo particolarmente interessante per svariati motivi. Molti dei quali, ad ogni modo, sono strettamente collegabili al nuovissimo device in uscita tra alcune settimane, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Anche il tanto atteso sistema operativo di Android Nougat, ad esempio, che fin qui sta trovando una diffusione fin troppo frammentata, probabilmente giungerà più facilmente nel microcosmo Samsung a seguito dell’uscita del Samsung Galaxy S8. E, nelle scorse ore, ci sono giunte nuove indiscrezioni piuttosto succose ed interessanti, circa molte delle caratteristiche di questo attesissimo smartphone. Fra le tante cose di cui vi abbiamo già parlato ultimamente, infatti, mancavano forse alcuni riferimenti al processore del Samsung Galaxy S8, forse l’aspetto tecnico più importante di questo dispositivo. Nel continente asiatico e in quello americano, infatti, il device verrà commercializzato con un processore Qualcomm SnapDragon 835, molto potente sebbene meno performante di quanto ci si potesse attendere in un primo momento (perlomeno, dando per attendibili i primi test eseguiti). Cosa succederà in Europa, invece, e di conseguenza anche in Italia? Ebbene, nel Belpaese dovremmo avere il nuovissimo processore Exynos 9, e che, stando a quanto sostengono i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori del settore, dovrebbe essere persino superiore al già citato SnapDragon 835 (tuttavia non abbiamo ancora dati alla mano per verificare). Una novità non da poco, semmai dovesse venire seriamente confermata nelle prossime settimane. Che altro dire? Nell’attesa che ci vengano fornite nuove delucidazioni sul Samsung Galaxy S8, che peraltro potrebbe addirittura venir commercializzato un po’ prima di quanto si fosse inizialmente ipotizzato (ma avremo modo di approfondire la cosa nel dettaglio, nei prossimi giorni), ci auguriamo che possano giungerci novità anche sul sistema operativo di Android Nougat.