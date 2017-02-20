Samsung Galaxy S8 arriva a inizio aprile?

Anche questa settimana è ormai iniziata. Quando il mese di febbraio giunge praticamente agli sgoccioli, ci pervengono ulteriori informazioni piuttosto importanti circa l’uscita del Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Notizie davvero succose, e che peraltro vengono confermate da fonti piuttosto autorevoli e vicine alla compagnia asiatica. Andiamo a capire insieme, dunque, quando potremo tastare finalmente con mano l’attesissimo device. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S8 arriverà con un piccolo ritardo, rispetto alle tabelle di marcia che, nel corso di questi ultimi anni, hanno sempre contraddistinto gli apparecchi telefonici targati Samsung della gamma S. Difatti, il dispositivo di ottava generazione salterà il Mobile World Congress di Barcellona (nel corso del quale comunque verrà svelato qualcosa di più sullo smartphone), venendo poi presentato intorno la fine di marzo a New York, presso un evento appositamente organizzato. La novità, in questo senso, è che l’uscita del Samsung Galaxy S8 potrebbe avvenire in maniera pressoché immediata rispetto alla sua presentazione ufficiale. Stando quanto sostengono vari addetti ai lavori, infatti, potremmo trovare il device sulle vetrine dei nostri negozi già a partire da lunedì 3 aprile, o comunque da un giorno di poco successivo all’inizio della prima settimana del quarto mese dell’anno.