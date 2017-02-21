Conferme sul design del Samsung Galaxy S8?

Ci avviamo ormai a passi spediti verso la conclusione del mese di febbraio, e chiaramente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, ciò significa soprattutto che ci avviciniamo sempre più rapidamente al Samsung Galaxy S8. Il prossimo smartphone di top gamma della compagnia asiatica, infatti, pur se probabilmente salterà l’appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona, verrà presentato intorno alla fine di marzo (per poi essere commercializzato ad aprile): tra un mese quindi, giorno più giorno meno. Comprensibile, pertanto, che in questi giorni le indiscrezioni e le voci di corridoio intorno al Samsung Galaxy S8 non facciano che moltiplicarsi, fino ad assumere le sembianze di un fiume in piena a dir poco incontrollabile. E in questo senso, gli ultimi rumors ci forniscono ulteriori conferme circa quello che sarà l’aspetto estetico del device di top gamma del 2017. Tramite l’infografica della Secure Folder disponibile sui Samsung Galaxy S7 con in dotazione Android Nougat, infatti, è possibile vedere la sagoma di un dispositivo che pare corrispondere a molte delle indiscrezioni trapelate finora per il Samsung Galaxy S8. Nello specifico, ci riferiamo soprattutto alla dimensione più ampia del display, la cui superficie sulla parte frontale del dispositivo raggiungerà quasi il 90%: un bel salto in avanti, rispetto ai top di gamma usciti in passato.