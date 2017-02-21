Nougat per Samsung Galaxy S7, finalmente è arrivato

Questo martedì mattina, che ci addentra sempre di più verso la conclusione del mese di febbraio, si è aperto davvero col botto per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Da poche ore, infatti, finalmente, il sistema operativo di Android Nougat è arrivato anche in Italia. I Samsung Galaxy S7 commercializzati nel Belpaese, dunque, si apprestano ad abbracciarlo davvero. Vanno tuttavia fatte alcune specificazioni di rito. Un po’ a sorpresa, e contrariamente a quanto si era ipotizzato fino ad ora, i primi a ricevere Android Nougat saranno i Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge con brand 3: gli apparecchi serigrafati dal noto operatore, in passato, raramente hanno rappresentato una corsia preferenziale, e anche in questo caso era stato detto che i modelli no brand avrebbero avuto la precedenza. Invece, stavolta, è andata diversamente. Insomma, se possedete un Samsung Galaxy S7 con brand 3, rimanete all’erta: se non avete ancora ricevuto la notifica per l’aggiornamento, manca veramente poco. E in ogni caso, la notizia è certamente positiva anche per tutti coloro che possiedono lo smartphone no brand, oppure serigrafato da altre compagnia come Vodafone e TIM: la situazione si è ormai sbloccata anche in italia, e presto, finalmente, anche gli altri device riceveranno il tanto atteso update a Nougat.