Nuova foto reale del Samsung Galaxy S8

Quando l’Italia intera, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, inizia finalmente ad abbracciare il sistema operativo di Android Nougat (reso disponibile sui Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge, ma solo con brand 3), continuano a giungere notizie molto importanti anche riguardo l’altro dispositivo che sta tenendo su la scena da diversi giorni, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Nelle scorse ore, infatti, è stata diffusa una nuova foto reale dello smartphone di ottava generazione. Fa specie in effetti che, nell’arco di un tempo così breve, Samsung sia riuscita a catalizzare le attenzioni dei più dapprima con il Samsung Galaxy S7, e subito dopo con il Samsung Galaxy S8. Il nuovo top di gamma, che come ben sappiamo salterà il tanto atteso evento del Mobile World Congress di Barcellona, verrà presentato in via ufficiale verso la fine del mese di marzo, e nel frattempo sta generando una larghissima serie di rumors e di indiscrezioni. Indiscrezioni alimentate, appunto, anche dalla nuova foto, che è stata diffusa e rimbalzata presso i siti più autorevoli. Troviamo, dunque, conferme forse definitive circa quello che era stato sostenuto fino ad oggi: il Samsung Galaxy S8 dice addio al tasto home fisico, mentre potrà vantare un display capace di occupare quasi tutta la superficie frontale dello smartphone. I bordi laterali saranno entrambi curvi, mentre quello superiore e quello inferiore avranno una dimensione ridottissima rispetto ai precedenti device della gamma S.