Samsung Galaxy S8 Plus, diffuse nuove foto reali?

Iniziamo ormai ad avviarci anche verso la conclusione di questa settimana, che, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, non ha mancato di regalarci molte novità davvero interessanti. E se, da un lato, a tenere banco è stato ovviamente il Samsung Galaxy S7, che dopo tanto peregrinare ha finalmente iniziato ad abbracciare il sistema operativo di Android Nougat, dall’altro rimane sempre sullo sfondo il Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma della compagnia asiatica insieme alla variante Plus. Il Samsung Galaxy S8 è ormai sempre più vicino: la presentazione ufficiale avverrà tra circa un mese (giorno più, giorno meno), mentre l’uscita dovrebbe essere datata nei primi giorni di aprile. In un simile contesto, dunque, l’attesa si fa sempre più spasmodica, e a fomentare ancora di più gli animi ci pensano delle immagini che stanno trovando una diffusione sempre più larga sul web: immagini che, a quanto pare, mostrano come sarà fisicamente il Samsung Galaxy S8 Plus. Già qualche giorno fa era stata pubblicata una prima fotografia, che pareva dare uno scorcio ufficioso di come sarà, perlomeno esteticamente, il Samsung Galaxy S8. Adesso rimangono davvero pochissimi dubbi: il design è sempre più compatto, sottile e minimalista, ed oltre al tasto fisico centrale scompare addirittura il logo di Samsung. Altra novità interessante, ed ulteriormente confermata, è la dimensione del display: più largo, poiché sia nella parte inferiore che in quella superiore della superficie frontale è stato eliminato tutto ciò che non era più utile (logo di Samsung, tasto centrale eccetera eccetera), consentendo quindi un’estensione dello schermo. Che altro dire? Ormai non possiamo fare altro che attendere le notizie circa la scheda tecnica ufficiale del Samsung Galaxy S8. È già probabile che qualcosa ci verrà svelato nel prossimo Mobile World Congress, che si terrà a Barcellona tra pochi giorni. Per il resto, rimandiamo tutto al prossimo mese.