Samsung Galaxy S8 Plus, ecco la scheda tecnica

Sono giornate particolarmente concitate, quelle che sta vivendo il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Il nuovo sistema operativo di Android Nougat è finalmente sbarcato anche in Italia, ma a tenere la scena, in particolar modo, è il top di gamma che verrà: il Samsung Galaxy S8, infatti, è ormai lì ad un passo, insieme alla variante Plus. Il Samsung Galaxy S8, come abbiamo detto e ribadito più di una volta, salterà l’atteso evento del Mobile World Congress di Barcellona, ma verrà comunque presentato intorno alla fine del mese di marzo presso un evento appositamente dedicato. E tuttavia, nel mare di indiscrezioni e di rumors sempre più incontrollabili, spunta una scheda tecnica diffusa da una fonte molto autorevole come Evan Blass. E che quindi, se non può ancora essere considerata ufficiale per ovvi motivi, poco ci manca. Troviamo dunque numerose conferme, per quel che concerne le maggiori caratteristiche e peculiarità del Samsung Galaxy S8 Plus. La RAM, innanzitutto, non va oltre i 4 GB: la capacità è dunque pari a quella del Samsung Galaxy S7, ma è lecito attendersi un considerevole upgrade prestazionale. Il dispositivo riceve l’ovvia certificazione IP68, che garantisce l’impermeabilità, mentre tra le novità troviamo il Samsung Pay e lo scanner dell’iride ereditato dall’ormai defunto Samsung Galaxy Note 7. Anche le fotocamere subiscono un miglioramento, rispetto a quelle del Samsung Galaxy S7. Nel comparto posteriore troviamo una camera dual pixel da 12 megapixel, mentre quella anteriore raggiunge addirittura gli 8 megapixel, per una grande qualità nei selfie. Lo storage interno sarà da ben 64 GB, espandibili tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. Altra piacevole novità sono le auricolari, stavolta realizzate con la collaborazione di AKG (e chissà che, quindi, non raggiungano una qualità quantomeno accettabile rispetto al solito). Nuove conferme anche sul display: lo schermo sarà da 6,2 pollici, di cui 6,1 interamente utilizzabili.