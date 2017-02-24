Ritardato rilascio di Nougat su Samsung Galaxy S6?

Anche questa settimana inizia ormai ad avviarsi verso la propria naturale conclusione, senza mancare di rifornirci di alcune novità davvero molto interessanti circa il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, sta letteralmente dominando la scena, soprattutto grazie a device come il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S7: il primo è ormai in procinto di arrivare, tanto che proprio ieri vi abbiamo svelato quella che probabilmente sarà la sua scheda tecnica. Il secondo sta finendo sotto i riflettori, poiché finalmente ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Nougat anche in Italia. E proprio l’attesissimo sistema operativo è l’argomento che ci interessa oggi, visto che, sfortunatamente, pare che non arriverà molto presto sul Samsung Galaxy S6. Il Samsung Galaxy S6 è lo smartphone di top gamma del 2015, insieme al Galaxy S6 Edge e al Galaxy S6 Edge Plus. E già da qualche tempo si vociferava circa il suo upgrade ad Android Nougat, che però, sfortunatamente, sta tardando un po’ più del previsto. E così, pur se pareva che il Samsung Galaxy S6 si sarebbe aggiornato al nuovo sistema operativo in questi giorni (compatibilmente, anche, alle varie liste che erano state recentemente pubblicate e rimbalzate dai vari siti appositamente dedicati), adesso sembra che tutto sia slittato all’inizio del mese di marzo. Scendendo un po’ più nel dettaglio, lunedì 6 marzo potrebbero partire le prime roll out.