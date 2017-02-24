Samsung Galaxy J7 2017, ormai ci siamo

Nel corso di questi ultimi giorni, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, la nostra attenzione è rimasta concentrata in particolar modo sui maggiori device di top gamma: il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S7, ad esempio. Il primo di questi due smartphone è contrassegnato da un conto alla rovescia ormai giunto agli sgoccioli, e che si esaurirà nella fine del mese di marzo. Il secondo, invece, sta finalmente ricevendo il sistema operativo di Android Nougat anche in Italia, benché la cosa proceda a ritmi un po’ lenti. In tutto questo quadro, quindi, un po’ a sorpresa ha tuonato anche un apparecchio molto meno roboante, ma capace di ritagliarsi anche i propri spazi. Ci stiamo riferendo, come probabilmente avrete già capito, al Samsung Galaxy J7, giunto alla versione 2017. Andiamo dunque a scoprire le caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy J7, svelateci, per l’occasione, dal solito evleaks. Troviamo una RAM da 2 GB, con un processore che, a seconda dei mercati di riferimento, sarà uno SnapDragon o un Exynos di vecchia generazione. Lo storage interno sarà da 16 GB, mentre il display sarà da 5,5 pollici. Il sistema operativo dovrebbe partire da Android Nougat, il che, chiaramente, rappresenta un valore aggiunto.