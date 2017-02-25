Ancora indiscrezioni sul Samsung Galaxy S8

E mettiamo dunque definitivamente la parola fine a questa settimana, che ci avvicina ufficialmente anche alla chiusura del mese di febbraio. Il periodo, come abbiamo avuto modo di vedere insieme più di una volta, è stato caratterizzato in particolar modo dai rumors e dalle indiscrezioni circa il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy S8 è forse il device prodotto dalla compagnia asiatica più atteso degli ultimi anni, soprattutto a seguito del clamoroso tracollo cui è andato incontro, a partire dalla scorsa estate, il Samsung Galaxy Note 7. Non è strano, dunque, che ogni giorno vengano puntualmente diffuse nuove voci di corridoio circa l’apparecchio telefonico di ottava generazione targato Samsung. Quali sono le ultimissime, in tal senso? Ancora una volta ci parlano di conferme relativamente al design del Samsung Galaxy S8, e ancora una volta, puntualmente, provengono da Evan Blass, vera e propria autorità fra i vari leakers del microcosmo Samsung. Andiamo a scoprire insieme nel dettaglio di cosa si tratta. In sostanza, Evan Blass, tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha pubblicato un’immagine che, a quanto pare, mostrerebbe parte del sito internet ufficiale del Samsung Galaxy S8 (sito che, ovviamente, non è ancora attivo né raggiungibile dal web). L’immagine è minimalista ed è composta solamente di due colori, il bianco e il nero, e mostra quelli che paiono essere il bordo superiore e quello inferiore dell’attesissimo smartphone. Troviamo poi la scritta “Unbox your phone – Sign up below to be among the first to know about the Next Galaxy”. Insomma, una novità che non pare aggiungere moltissimo a ciò che già sappiamo, ma che in qualche modo ci avvicina sempre di più all’attesissima presentazione ufficiale del dispositivo, cui ormai manca sempre meno tempo. Fra qualche giorno, con il Mobile World Congress di Barcellona, sicuramente ne sapremo già un pochino di più, mentre tra appena un mese, finalmente, conosceremo nel dettaglio ogni piccola inezia del Samsung Galaxy S8.