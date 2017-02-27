Ecco il nuovissimo Samsung Galaxy Tab S3

E andiamo dunque ad aprire anche questa nuova settimana, che, di fatto, metterà anche la parola fine sul mese di febbraio. Solamente una manciata di giorni, ormai, ci separa dall’incombente marzo, mese nel corso del quale il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, vedrà finalmente la luce. In effetti, come vi abbiamo anche detto e ribadito più di una volta, il dispositivo di ottava generazione non è stato presentato nel corso del Mobile World Congress, che si sta tenendo proprio a Barcellona da qualche ora a questa parte. Nel corso della famosa fiera, la compagnia asiatica non ha portato con sé il Samsung Galaxy S8, e tuttavia ha comunque presentato del materiale interessante. Fra le altre cose, troviamo dunque anche il Samsung Galaxy Tab S3. Il Samsung Galaxy Tab S3 è il nuovo tablet targato Samsung, che verrà commercializzato quanto prima anche in Italia. Un po’ a sorpresa, il device si è presentato con delle caratteristiche tecniche e delle novità assolutamente notevoli, oltre che con una veste estremamente appetibile. Andiamo dunque a scoprire insieme questo apparecchio, ultimo discendente dei tablet del colosso coreano. La RAM del Samsung Galaxy Tab S3 sarà da ben 4 GB, e come processore troviamo un Qualcomm SnapDragon 820: uno “scheletro” dunque analogo al performante Samsung Galaxy S7. Troviamo poi uno storage interno da 32 GB espandibili tramite l’ausilio di una scheda micro SD, mentre la batteria, che supporterà la ricarica rapida, sarà da addirittura 6000 mAh. Per quanto concerne lo schermo, troviamo un display Super Amoled in HDR da 9,7 pollici, mentre le due fotocamere esterne saranno da 13 megapixel (posteriore) e da 5 megapixel (anteriore). Non mancheranno varie features interessanti, come il lettore delle impronte digitali, l’accelerometro, il giroscopio e quant’altro. Soprattutto, il Samsung Galaxy Tab S3 sarà dotato di due accessori imprescindibili: una S-Pen tecnologicamente avanzata, e una tastiera magnetica che, tra le altre cose, potrà rendere il tablet eretto, trasformandolo in un vero e proprio portatile.