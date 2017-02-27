Il Samsung Galaxy S8 arriva il 29 marzo!

La nuova settimana, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si apre senza ombra di dubbio sotto il segno del Mobile World Congress
di Barcellona, consumatosi proprio nelle ultime ore in terra ispanica. Per la prima volta da diversi anni a questa parte, come detto e ribadito più di una volta anche presso questi spazi virtuali, il gigante asiatico non ha potuto presentare la propria nuova ammiraglia nel corso della fiera spagnola, vale a dire il Samsung Galaxy S8
, limitandosi a svelare un comunque interessantissimo tablet come il Samsung Galaxy Tab S3
. Tuttavia, relativamente al prossimo top di gamma, Samsung, durante la manifestazione, ha comunque mostrato un breve video trailer
, rivelando anche la data di presentazione dell’attesissimo dispositivo.
Nessuna sorpresa, dunque, rispetto alle indiscrezioni e ai pronostici iniziali. Ed oggi, possiamo confermarvi ufficialmente che il Samsung Galaxy S8, finalmente, verrà svelato il prossimo mercoledì 29 marzo
presso il Samsung Galaxy Unpacked 2017, un evento appositamente organizzato che si terrà in quel di New York. Il conto alla rovescia, dunque, è ormai partito: fra appena un mese potremo finalmente scoprire ogni anfratto sul nuovo apparecchio dalle alte prestazioni targato Samsung, che già da ora promette delle cose assolutamente strabilianti.
Per il resto, vi lasciamo alla visione del video trailer che Samsung ha proiettato durante il Mobile World Congress, e che la compagnia asiatica ha deciso di condividere anche sul proprio canale ufficiale di YouTube
. Come potete facilmente notare, si tratta di una breve per quanto esplicativa sequela di immagini della durata di appena 30 secondi, il cui titolo è “This is a phone”
. La parte più importante del video, chiaramente, è quella finale: Samsung evidenzia ulteriormente il proprio cavallo di battaglia, vale a dire l’assenza dei bordi laterali nella cornice, caratteristica che la differenzia da tutti gli altri competitor e che sarà ancora più in risalto con il Samsung Galaxy S8.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=2iNTxLXO-Iw[/embed]