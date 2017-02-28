Samsung Galaxy S7 Edge premiato al Mobile World Congress

Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, gli ultimissimi giorni sono stati caratterizzati senza ombra di dubbio dal Mobile World Congress. Nel corso della grande manifestazione barcellonese, come ogni anno, era infatti presente anche il gigante asiatico, benché, come sappiamo, non abbia ancora presentato l’attesissimo Samsung Galaxy S8. Tuttavia, per l’occasione non sono mancate sorprese, come il Samsung Galaxy Tab S3 o la nuova linea di tablet denominata Samsung Galaxy Book. Inoltre, è stato anche rispolverato il Samsung Galaxy S7 Edge … e per un ottimo motivo. Il Samsung Galaxy S7 Edge, nonostante abbia ormai un anno di vita sulle proprie spalle, attualmente è ancora il miglior smartphone di top gamma che Samsung possa vantare. Si tratta di un device a dir poco straordinario, del quale anche noi stessi vi abbiamo parlato, più di una volta, in questi nostri piccoli spazi. L’apparecchio, nel corso del suo ciclo vitale, ha collezionato numerosi premi, riconoscimenti e attestati di stima, venendo celebrato più di una volta per le innovazioni che ha apportato, per le notevoli prestazioni che è in grado di garantire, e per il design estremamente raffinato ed elegante. Non è affatto strano, dunque, che sia stato celebrato anche presso il Mobile World Congress. E proprio durante la fiera spagnola, il Samsung Galaxy S7 Edge è stato eletto come miglior smartphone dell’anno, aggiudicandosi il titolo nella categoria più importante, la Best Mobile Handsets and Device. Il coronamento, o la ciliegina sulla torta se vogliamo, per un apparecchio che, fra poche settimane, lascerà il passo al Samsung Galaxy S8, che tutti sperano possa quantomeno eguagliare il successo ottenuto dall’illustre predecessore. Una onorificenza, questa, che ha reso felice ed orgoglioso tutto il microcosmo Samsung, come ha tenuto a far sapere il vice presidente global product strategy della divisione della comunicazione mobile del colosso coreano, Junho Park.