Nuovi video leak per Samsung Galaxy S8!

E salutiamo dunque in via definitiva il mese di febbraio, che ci lascia dopo appena 28 giorni vissuti, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, in maniera sicuramente molto intensa. Come ben sappiamo, infatti, pochi giorni fa, presso famoso Mobile World Congress
di Barcellona, la compagnia asiatica ci ha offerto l’ennesimo assaggino del Samsung Galaxy S8, che vedrà finalmente la luce proprio in questo mese.
Ormai, infatti, ci siamo quasi. Il Samsung Galaxy S8
, prossimo smartphone di top gamma
, verrà presentato in via ufficiale mercoledì 29 marzo, presso un evento appositamente organizzato e noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017
. L’attesa si fa ormai crescente e palpabile, tanto che ogni giorno, in pratica, stiamo ricevendo notizie circa tale dispositivo.
In effetti, pur se ancora non abbiamo delle conferme ufficiali in merito, sappiamo ormai quasi tutto sul Samsung Galaxy S8, e su quella che sarà la sua variante Plus. E qualche ora fa sono stati anche pubblicati, sul web, alcuni video leak
che mostrerebbero in anteprima, pur se per una manciata di secondi, tali smartphone accesi. Di seguito ve ne mostriamo uno, che conferma ulteriormente il design elegantissimo e raffinato del dispositivo, frontalmente composto quasi soltanto dallo schermo.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=cNXA96cO8ps&feature=youtu.be[/embed]