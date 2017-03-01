Samsung Galaxy S8, la prima immagine “ufficiale”

E anche questo nuovo mese, dunque, è ormai iniziato. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, marzo sarà un momento a dir poco fondamentale, che potrebbe decidere l’inerzia non solamente di questo 2017, ma anche del futuro stesso degli smartphone prodotti dalla compagnia asiatica. Come ben sappiamo, infatti, tra appena quattro settimane verrà finalmente presentato in via ufficiale il Samsung Galaxy S8, prossimo nonché attesissimo device di top gamma. Il Samsung Galaxy S8, come vi abbiamo svelato di recente, sarà infatti il grande protagonista del Samsung Galaxy Unpacked 2017, che si terrà in quel di New York il prossimo 29 marzo. Già da qualche tempo vi parliamo di come potrebbe essere questo dispositivo, che pochi minuti fa, per la primissima volta, si è svelato in quella che sarà la sua forma fisica. A mostrarci tutto è stato, ancora una volta, il noto leaker Evan Blass, vera e propria autorità del settore, oltre che fonte più che attendibile. Tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, infatti, Evan Blass ha pubblicato l’immagine, che possiamo tranquillamente definire reale, del Samsung Galaxy S8, che così è stato capace di mostrarsi in tutto il suo splendore. Il design è estremamente minimalista ed elegante, come già abbiamo anticipato più di una volta. Sulla parte frontale troviamo varie conferme: addio sia ai pulsanti fisici che al logo di Samsung, rimangono solo i sensori principali e il display, in questo modo, ricopre quasi tutta la superficie, in una inedita risoluzione a 18:9 (18,5:9, per l’esattezza). Nel lato sinistro, sulla parte alta troviamo un grande pulsante che dovrebbe servire per la regolamentazione del volume, mentre poco più in basso un piccolo tastino che, con ogni probabilità, permetterà l’interazione con Bixby, l’assistente vocale di Samsung. Sulla destra, invece, il classico bottone di accensione e di spegnimento del device.