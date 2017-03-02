Samsung Galaxy S8, nuovo spot per l’ Unpacked 2017

E torniamo ancora una volta, con il mese di marzo iniziato da pochissimo, a discutere, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, del prossimo smartphone di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8
. Il famoso apparecchio, già negli ultimissimi giorni, si è guadagnato gli onori della cronaca perché ormai, con la sua presentazione sempre più vicina, sta ricevendo indiscrezioni e leak sempre più forti e più vicini all’ufficialità
.
In effetti, come ben sappiamo, benché il Samsung Galaxy S8 non sia stato svelato presso il Mobile World Congress
di Barcellona (come invece avveniva ogni anno, da qualche tempo a questa parte, con il nuovo dispositivo dalle elevate prestazioni targato Samsung), è riuscito comunque a far parlare di sé. E il colosso asiatico, con grande forza e sensibilità intuitiva, sta diffondendo alcuni video
che non fanno che accrescere ulteriormente l’attesa.
Già qualche giorno fa ve ne avevamo mostrato uno, che in qualche modo evidenziava le differenze fra gli smartphone dei competitor e quelli prodotti da Samsung. Quello che potrete vedere poc’anzi, invece, e che è sempre stato pubblicato tramite il profilo ufficiale di YouTube di Samsung Mobile
, ci mostra come siano cambiati i telefoni cellulari dagli anni ’80 ai giorni odierni: dai vecchi “mattoni” ai device a conchiglia, dai primissimi smartphone fino ad arrivare al Samsung Galaxy S8 appunto, un apparecchio praticamente “all screen”.
E così, il video si offre di essere una sorta di biglietto di invito ufficiale
presso il Samsung Galaxy Unpacked 2017, il prestigioso evento che si terrà a New York il 29 marzo, e dove il nuovo top di gamma scioglierà finalmente anche ogni dubbio residuo. Che altro dire? Ormai teniamo il conto alla rovescia e fremiamo per l’impazienza di vedere il Samsung Galaxy S8. Godetevi dunque questo video, e se volete, fateci sapere la vostra!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=Q62-0Eu1tZ0[/embed]