Non solo Samsung Galaxy S8: ecco anche Galaxy X e Galaxy Note 8

Se la conclusione del 2016, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è stato piuttosto problematico visto il clamoroso tracollo di cui, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7, il 2017 iniziato da appena un paio di mesi potrebbe rappresentare l’anno della rinascita. La compagnia asiatica, infatti, è vicinissima alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, che avverrà tra appena qualche settimana presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017. Ma non solo. Infatti, il gigante coreano pare pronto a mettere sul campo un vero e proprio tris di assi, una serie di device talmente strabilianti da far impallidire la concorrenza. Del Samsung Galaxy S8 abbiamo già parlato in lungo e in largo, nel corso degli ultimi giorni. Gli altri due apparecchi, invece, potrebbero essere il Samsung Galaxy X ed il Samsung Galaxy Note 8. Il Galaxy X, come ben sappiamo, sarà uno smartphone dotato di un display pieghevole, una vera e propria rivoluzione che potrebbe finire per stravolgere il mercato specializzato, andando a creare un settore a dir poco incredibile. Il Samsung Galaxy Note 8 è forse ancora più atteso, specialmente in Europa. Non va dimenticato, infatti, che nel Vecchio Continente l’ultimo device della serie Note arrivato in maniera ufficiale è stato il Samsung Galaxy Note 4: il Note 5, infatti, è stato commercializzato solo in Asia e in America, mentre il Note 7, come tristemente sappiamo, è stato ritirato dal mercato dopo i gravissimi problemi delle batterie esplosive. Insomma, per quanto non ne abbiamo ancora l’ufficialità, pare fortemente probabile che, oltre all’ovvio Samsung Galaxy S8, in questo 2017 vedranno la luce anche alcuni nuovi apparecchi a dir poco incredibili. Come sempre, dal canto nostro, promettiamo che, se ne sapremo qualcosa di più, verremo a riportarvelo nel dettaglio.