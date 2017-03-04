Samsung Galaxy S8 avrà un “Infinity display”

Oramai manca veramente pochissimo. Come vi abbiamo già anticipato numerose volte nel corso di queste ultime settimane, il 29 marzo avrà luogo, in quel di New York, il Samsung Galaxy Unpacked 2017: un evento particolarmente atteso, poiché verrà finalmente svelato il Samsung Galaxy S8 in tutto il suo splendore. Il nuovo top di gamma, successore del Samsung Galaxy S7 (che da poco ha abbracciato il sistema operativo di Android Nougat), promette fuoco e fiamme. Proprio qualche giorno fa è stata diffusa, dal noto leaker Evan Blass, un’immagine che con ogni probabilità mostra come realmente sarà il Samsung Galaxy S8. E che potrete ammirare qui anche voi, poiché abbiamo finalmente l’opportunità di farvela vedere. La cosa interessante, che conferma quanto ribadiamo praticamente da mesi, è che la superficie frontale del Samsung Galaxy S8 verrà ricoperta quasi interamente dal display, in un nuovo formato da 18:9. Il che, a quanto sembra, avrebbe spinto il colosso asiatico a brevettare una nuova dicitura, nota proprio come “Infinity display”. Insomma, gli “Infinity display” potrebbero presto divenire appannaggio esclusivamente di Samsung, perlomeno riferendosi a tale terminologia. E, a quanto si dice in giro, potrebbero venire adottati, nel prossimo futuro, per praticamente tutti gli smartphone che la compagnia asiatica tenterà di produrre. Un’innovazione non da poco.