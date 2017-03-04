Crolla il prezzo di Samsung Galaxy S7 … in America

E andiamo dunque a mettere la parola fine anche su questa settimana, che, di fatto, ci ha avviati ad un mese di marzo estremamente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Come sappiamo fin troppo bene, poiché ormai lo diciamo e lo ribadiamo da mesi, fra pochissime settimane il colosso asiatico presenterà al mondo intero la sua nuova ammiraglia, vale a dire il Samsung Galaxy S8: il top di gamma del 2017, che andrà a succedere al Samsung Galaxy S7. E proprio a proposito del Samsung Galaxy S7, non si può certo dire che non abbia avuto una bella vita, finora. L’apparecchio è riuscito a tenere in alto lo stendardo di Samsung anche nel momento più buio della compagnia coreana, all’indomani del clamoroso disastro di cui si è reso protagonista, suo malgrado, il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Acqua passata ormai, certo, ma intanto il Samsung Galaxy S7 è stato ben più di un semplice smartphone, tanto che, pochi giorni fa, presso il noto Mobile World Congress, ha ricevuto il prestigioso titolo di miglior telefono dell’anno. Ecco dunque che, per chi non desidera spendere una cifra troppo larga per accaparrarsi il Samsung Galaxy S8, iniziano a fioccare ottime offerte e promozioni relativamente al suo predecessore. I più fortunati, in questo senso, saranno i cittadini che calcano il suolo americano, capaci di godere di uno sconto a dir poco incredibile. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Presso il noto rivenditore Sprint, infatti, che vende solo ed esclusivamente negli Stati Uniti, il Samsung Galaxy S7 sarà acquistabile, tramite un’offerta limitatissima, a soli 299 dollari. Per accaparrarsi il Samsung Galaxy S7 Edge, invece, servirà una cifra un poco più alta, pari a 444 dollari. In omaggio, inoltre, viene data anche una scheda micro SD da 128 GB, capace di ampliare lo spazio di archiviazione del dispositivo. Speriamo che simili promozioni arrivino anche da noi.