Nuovo video leak sul Samsung Galaxy S8

E andiamo dunque ad aprire anche questa nuova settimana, che inizia, di fatto, ad addentrarci anche in questo mese di marzo. Il periodo, come abbiamo anticipato più di una volta nel corso di queste ultime settimane, è a dir poco fondamentale per le sorti del settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung: il 29 marzo, infatti, farà finalmente la sua comparsa ufficiale il Samsung Galaxy S8
, attesissimo top di gamma del 2017.
Il Samsung Galaxy S8 è davvero uno degli smartphone più attesi di tutti i tempi, specialmente in luogo del clamoroso disastro di cui si è reso protagonista il famigerato Samsung Galaxy Note 7 nella scorsa estate. Non è certo anormale che la compagnia asiatica stia spingendo al massimo per meglio sponsorizzare la sua nuova ammiraglia
, che alcune ore fa si è mostrata nuovamente, su internet, tramite un ulteriore video leak
.
Di seguito ve lo mostriamo per la vostra curiosità: sfortunatamente si tratta di un video estremamente breve, della durata di una manciata secondi, ma è molto interessante poiché mostra, pur se per pochi istanti, la parte posteriore
del Samsung Galaxy S8. Qui troviamo nuove conferme, relativamente alle indiscrezioni che abbiamo riportato in passato: oltre al logo di Samsung e a quello del Galaxy S8, troviamo anche il sensore delle impronte digitali, riposizionato sul retro in quanto la superficie frontale è composta quasi interamente del display.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=vn4Ziw35zb8[/embed]