Samsung Galaxy S8 arriva a fine aprile?

La nuova settimana, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si è aperta esattamente come si era conclusa quella vecchia: nel segno, chiaramente, del Samsung Galaxy S8, attesissimo smartphone di top gamma del colosso asiatico, che proprio in questo mese di marzo verrà finalmente svelato al mondo intero. Come vi abbiamo anticipato più di una volta nel corso delle ultime settimane, infatti, il 29 marzo si terrà un evento particolarmente atteso, noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017. Nel corso di esso, verrà presentato in via ufficiale il Samsung Galaxy S8, un appuntamento dunque di poco ritardato rispetto all’annuale Mobile World Congress che, invece, si è consumato alcuni giorni fa a Barcellona. Qual è dunque, in questo senso, la grande novità dell’ultim’ora? Ebbene, sembra proprio che, se il Samsung Galaxy S8 vedrà finalmente la luce il 29 marzo, la sua presenza nei negozi avverrà solamente alcune settimane più tardi. Scendendo un po’ più nel dettaglio, infatti, pare probabile che il preorder, perlomeno stando a sentire diversi addetti ai lavori, sarà disponibile a partire da lunedì 10 aprile. E per quanto riguarda la commercializzazione, invece? Ebbene, bisognerà attendere ancora qualche giorno: ribadendo che si tratta di rumors non ancora confermati, il Samsung Galaxy S8 potrebbe comparire fisicamente nei negozi nostrani già da venerdì 21 aprile, giusto in tempo per il weekend.