Prezzo altissimo per il Samsung Galaxy S8?

E proseguiamo dunque la nostra rassegna sul Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Questo device sta facendo parecchio discutere di sé già da molto tempo, e d’altronde non potrebbe proprio essere altrimenti. A maggior ragione adesso, che manca sempre meno alla sua presentazione ufficiale. La data è infatti fissata per il 29 marzo: proprio in quel momento la compagnia asiatica svelerà il Samsung Galaxy S8 presso un evento attesissimo, e noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017. E nel corso di questi ultimi giorni, comprensibilmente, sono stati diffusi parecchi rumors relativamente a questo dispositivo, molti dei quali ve li abbiamo anticipati anche noi. L’ultima novità, tuttavia, in questo senso, è tutt’altro che positiva. Come probabilmente avrete già intuito da voi ci si stiamo riferendo al prezzo del Samsung Galaxy S8, che potrebbe raggiungere cifre a dir poco stellari. Secondo un noto leaker cinese, infatti, per potersi permettere il nuovo top di gamma serviranno ben più dei 729 euro necessari per acquistare il Samsung Galaxy S7, nello scorso anno. Si parla, infatti, di una cifra che potrebbe avvicinarsi sensibilmente ai 1000 euro: per la precisione, circa 949 euro, centesimo più, centesimo meno. E al momento non si capisce bene se tale illazione si riferisca al modello basilare o all’apparecchio Plus (nel secondo caso potrebbe anche avere un senso, benché il prezzo sarebbe comunque fin troppo elevato). Ad ogni modo, non appena ne sapremo di più, non mancheremo di riferirvelo.