Nuove conferme sui prezzi del Samsung Galaxy S8

Buongiorno a tutti e un saluto in particolare alle donne che sono solite seguirci: oggi, 8 marzo, è la vostra festa, e lo staff di Aggiornamento Galaxy tiene a porgervi i migliori auguri per questa ricorrenza. Tornando a noi, nel pomeriggio di ieri, come probabilmente ben ricorderete, vi avevamo annunciato che, sfortunatamente, compatibilmente con i molti rumors pervenutici finora, il Samsung Galaxy S8 avrebbe subito un grosso rincaro nel prezzo, rispetto a quanto avvenuto con i propri predecessori. Come probabilmente ricorderete, infatti, lo scorso anno il Samsung Galaxy S7 esordì con un prezzo di listino pari a 729 euro: bazzecole, rispetto alla cifra necessaria per acquistare il Samsung Galaxy S7 Edge, pari a ben 829 euro. Ma se quella quantità di denaro vi appariva elevata, allora sobbalzerete sulle vostre sedie, quando leggerete quanto segue. Nelle ultime ore, infatti, sono sopraggiunte ulteriori indiscrezioni circa il prezzo non soltanto del Samsung Galaxy S8, ma anche del Samsung Galaxy S8 Plus. E le notizie, sfortunatamente, non sono fra le più positive. Il primo di questi dispositivi, infatti, potrebbe giungere sul mercato italiano con un costo di partenza compreso tra le 800 e le 830 euro: in questo senso, molti addetti ai lavori pronosticano un incremento di 100 euro esatti rispetto a quanto fece lo scorso anno il Samsung Galaxy S7. E, dunque, il modello basilare del top di gamma del 2017 raggiungerebbe le 829 euro di partenza. Compatibilmente con tutto ciò, una cosa analoga potrebbe avvenire con il Samsung Galaxy S8 Plus, che potrebbe esordire nel Belpaese con un prezzo di listino maggiorato di 100 euro rispetto al Samsung Galaxy S7 Edge: e, dunque, per accaparrarsi l’attesissimo device servirebbero almeno 929 euro. Insomma, le prossime ammiraglie targate Samsung, come d’altronde era stato pronosticato già da diverso tempo, saranno tutt’altro che economiche. Non resta altro da fare che attendere l’arrivo di ulteriori novità, nella speranza che alla fine le cifre possano risultare un po’ più contenute.