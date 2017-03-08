Ecco “Great”, il “gran” Samsung Galaxy Note 8

L’ultimissimo periodo, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato caratterizzato, senza ombra di dubbio, dalle indiscrezioni e dalle notizie relative al prossimo smartphone di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del colosso asiatico, infatti, dovrebbe realizzare il proprio debutto tra pochissime settimane, generando un’aspettativa veramente notevole nei confronti degli utenti e degli addetti ai lavori. E, tuttavia, un po’ a sorpresa, la notizia dell’ultim’ora, per quanto riguarda gli apparecchi targati Samsung, è un’altra: ci stiamo riferendo, clamorosamente, al Samsung Galaxy Note 8, successore dell’ormai defunto Samsung Galaxy Note 7. Il Samsung Galaxy Note 7, forse il più famigerato apparecchio telefonico mai creato, è stato ritirato dal mercato a suo tempo a causa del grave problema delle batterie esplosive. Dopo una simile catastrofe alcuni avevano predetto che il gigante coreano non avrebbe mai più prodotto device simili, abbandonando del tutto la gamma Note… ma, a quanto pare, non è così. Infatti, ci sono giunte delle voci piuttosto confortanti circa un eventuale Samsung Galaxy Note 8, il cui progetto sarebbe ormai una storia già avviata. Difatti, abbiamo pure quello che sarebbe l’eventuale nome in codice del nuovo phablet di top gamma: “Great”, ossia “Grande”. Un aggettivo che potrebbe riferirsi a numerosi aspetti: magari un display di grandi dimensioni appunto, superiore persino a quello che sarà posto in dotazione al Samsung Galaxy S8 Plus. Ma i più romantici hanno affibbiato a tale appellativo anche un altro significato, ben più importante: “Grande”, come “grande ritorno”. Difatti, gli ultimi due apparecchi della linea note sono stati il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy Note 7: del secondo abbiamo già detto tutto, mentre il primo è finito spesso nell’occhio del ciclone per la sua mancata commercializzazione nel continente europeo. Il Samsung Galaxy Note 8, in questo senso, segnerebbe un grande ritorno.