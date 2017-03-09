Posticipato il rilascio del Samsung Galaxy S8?

Quando iniziamo ad avvicinarci lentamente verso la conclusione di questa settimana, torniamo ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, ad occuparci del prossimo device di top gamma. Come sappiamo fin troppo bene, infatti, il Samsung Galaxy S8 è ormai sempre più vicino alla propria presentazione ufficiale, la cui data è fissata per il 29 marzo. Fra poco meno di tre settimane, infatti, in quel di New York il gigante asiatico mostrerà finalmente al mondo intero il Samsung Galaxy S8. È dunque lecito chiedersi quando potrebbe essere fissata la sua immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile. Se, qualche giorno fa, vi avevamo riportato alcune indiscrezioni, secondo le quali la data buona sarebbe stata il 21 aprile, ad oggi abbiamo notizie un po’ meno confortanti. La novità, in questo senso, è che il Samsung Galaxy S8 potrebbe uscire a un mese esatto di distanza rispetto al giorno della presentazione ufficiale. Fonti molto autorevoli, infatti, hanno riportato che potrebbe esserci un piccolo, ulteriore ritardo dovuto al nuovo chip a 10 nm, che richiederebbe ulteriori test. Nulla di preoccupante, comunque: tutto infatti slitterebbe all’ultimo weekend di aprile, e la nuova ammiraglia targata Samsung farebbe la propria comparsa a partire da venerdì 28 aprile. Ricordando che, comunque, si tratta sempre di mere indiscrezioni che non hanno alcun riscontro ufficiale (per il momento), vi rimandiamo ogni discorso a quando ne sapremo di più.