Samsung Galaxy S6, finalmente ecco Nougat

E apriamo questo giovedì riesumando dal passato nientemeno che il Samsung Galaxy S6, top di gamma del 2015 del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Benché il periodo in corso sia fortemente caratterizzato, come avrete potuto notare voi stessi, dalle notizie e dalle indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8, prossima ammiraglia ormai vicina al debutto, la compagnia asiatica non abbandona certo i propri “vecchi” device. E così, dopo al Samsung Galaxy S7 e al Samsung Galaxy S7 Edge, è toccato anche al Samsung Galaxy S6 ricevere il tanto agognato aggiornamento al nuovo sistema operativo di Android Nougat 7. Qualche precisazione è tuttavia da fare, come sempre. Infatti, come avviene sovente in queste occasioni, ad avere la precedenza sono gli apparecchi con brand Vodafone. Gli update in questione riportano i codici G925FXXU5EQBG, G925FVFG5EQBG e G925FXXU5EQAC, ed il peso è analogo a quello dell’aggiornamento già diffuso qualche giorno fa sul Samsung Galaxy S7, pari a quasi 1,4 GB. Chiaramente, considerato anche il peso consistente dell’update, consigliamo come sempre di scaricarlo e di installarlo facendo uso di una rete Wi-Fi. Anche fare un back-up dei vostri dati, per qualsiasi evenienza, sicuramente è una buona mossa precauzionale. E per quanto riguarda tutti gli altri Samsung Galaxy S6? Cosa ne sarà di quelli con brand TIM, Wind e 3, e per quelli non serigrafati? Se siete i possessori di uno di questi device, non disperate: come abbiamo detto poc’anzi, in genere Vodafone rappresenta una corsia preferenziale in fatto di aggiornamenti vari, tanto che persino sul Samsung Galaxy S7, pur essendo arrivato tardivamente, ha comunque presentato una versione più recente e, pertanto, priva di qualche piccolo bug. Insomma, abbiate ancora solo un po’ di pazienza, e vedrete che sarà ben ripagata. Se tutto va bene, già dall’inizio della prossima settimana, tutti gli smartphone di top gamma di sesta generazione targati Samsung abbracceranno il nuovo sistema operativo.