Cade il prezzo del Samsung Galaxy S7

E ci avviciniamo dunque a passi spediti verso la conclusione di questa settimana, che ci avvicina alla metà del mese di marzo. È un periodo fondamentale, molto probabilmente, per quanto concerne l’inerzia stessa del settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Fra poco più di due settimane, infatti, finalmente potremo vedere il Samsung Galaxy S8 in tutto il suo splendore: l’attesissimo top di gamma del 2017 andrà a succedere al Samsung Galaxy S7, uno smartphone che ancora oggi, comunque, si difende in maniera egregia. D’altronde non ci si poteva aspettare da meno, da quello che, pochi giorni fa, è stato eletto come il miglior device del 2016 nientepopodimeno che al Mobile World Congress di Barcellona. Il fattore ulteriormente positivo è che, con l’uscita sempre più vicina della nuova ammiraglia del colosso asiatico, il prezzo del Samsung Galaxy S7 verrà decisamente modellato verso il basso. Effettivamente, su internet già da qualche tempo è possibile trovare alcune offerte davvero molto allettanti, relativamente sia al Samsung Galaxy S7 che alla sua variante Edge. In questi giorni, un noto rivenditore, presso il portale di eBay, ha proposto con delle promozioni limitatissime entrambi gli apparecchi per delle cifre comprese tra le 409 e le 473 euro. E adesso, anche il prezziario ufficiale del sito internet di Samsung sta per subire un grosso calo. Il Samsung Galaxy S7, infatti, diventerà disponibile, stando alle informazioni in nostro possesso, ad una cifra pari a 569 euro: un bel taglio, rispetto alle 729 euro del prezzo di listino. Per quanto riguarda il Galaxy S7 Edge, invece, saranno necessari alcuni spiccioli in più: 649 euro, a fronte delle 829 euro iniziali. Insomma, se siete decisi a cambiare il vostro smartphone con uno piuttosto recente e capace di garantire ottime prestazioni, e non volete spendere un capitale nel nuovo Samsung Galaxy S8 (il cui prezzo, come abbiamo già anticipato, sarà elevatissimo), magari questa offerta potrebbe fare per voi.