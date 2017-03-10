Ecco quanto è grande il Samsung Galaxy S8

E torniamo dunque, ancora una volta, quando anche questa settimana si avvia verso la sua naturale conclusione, a discutere del terminale targato Samsung atteso da tutti. Come ben sappiamo, infatti, il noto colosso tecnologico sudcoreano è ormai in procinto di presentare il suo prossimo top di gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8: la data utile è fissata al prossimo 29 marzo, ossia tra poco più di due settimane. La commercializzazione, tuttavia, partirà solamente a partire dal mese successivo, sul finire del mese di aprile. Abbiamo già detto moltissimo riguardo il Samsung Galaxy S8, un device sul quale la compagnia asiatica ripone gran parte delle proprie speranze. D’altronde, a seguito del clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dalla sua primissima uscita, ci si attendeva una pronta risposta da parte di Samsung, che invece ha preferito lavorare con calma alla produzione di uno smartphone straordinario. Che, finalmente, sta per arrivare. Tra i tanti aspetti che hanno colpito gli appassionati e gli addetti ai lavori circa il Samsung Galaxy S8, c’è sicuramente lo schermo. Il dispositivo sarà infatti dotato di un “infinity display”, capace di ricoprire praticamente l’intera superficie frontale. Tuttavia, tutto ciò non ha fatto altro che lasciare spazio a ulteriori indiscrezioni circa quelle che saranno le dimensioni della prossima ammiraglia targata Samsung: quanto sarà grande, esattamente? Ebbene, le dimensioni sia del Samsung Galaxy S8 che del Galaxy S8 Plus saranno notevoli, sicuramente superiori a quelle di qualunque device mai prodotto dal gigante coreano. Il primo di questi modelli, ossia quello basilare, sarà alto esattamente 148,9 millimetri, per 68 millimetri di lunghezza. Nulla, tuttavia, rispetto alla variante potenziata del nuovo top di gamma: per il Plus, infatti, parliamo addirittura di 159 millimetri in altezza, contro i 74 millimetri di lunghezza. Praticamente, più grande ancora del già citato Samsung Galaxy Note 7.