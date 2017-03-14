Caricamento...

Ecco le batterie del Samsung Galaxy S8!

14/03/2017

Siamo ormai quasi giunti al giro di boa per quanto concerne questo mese di marzo. Un periodo, come abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso di queste ultime settimane, particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Mancano ormai pochi giorni, infatti, alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma del colosso asiatico. Samsung Galaxy S8 newsOrmai abbiamo detto tutto e il contrario di tutto circa il Samsung Galaxy S8, alimentando il lunghissimo fiume di indiscrezioni che avvolge questo apparecchio già dalla scorsa estate: ovvero, da quanto il Samsung Galaxy Note 7 crollò sul mercato a causa del problema delle batterie esplosive, aprendo una scia di congetture circa il dispositivo che lo avrebbe sostituito. Proprio le batterie del Samsung Galaxy S8 sono l’argomento più dibattuto di queste ultime ore, e in questo senso non abbiamo notizie particolarmente positive. A quanto sembra, infatti, il modello basilare del device potrà godere di una batteria da 3000 mAh. La riserva energetica della variante Plus, invece, salirà fino a 3500 mAh. Una capacità al ribasso, rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali, fermo restando naturalmente che si tratta di rumors non ancora confermati in via ufficiale.

