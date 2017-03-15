Samsung Galaxy S8 arriverà in ben sei colori?

E giungiamo finalmente alla metà esatta di questo mese di marzo, particolarmente importante per quel che concerne le sorti del settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, fra sole due settimane, finalmente, il colosso asiatico presenterà in via ufficiale, al mondo intero, il Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma. Il Samsung Galaxy S8 giungerà nel mercato internazionale della telefonia mobile verso la fine del mese di aprile, insieme alla variante Plus. Normale, dunque, che già da diversi giorni stiano venendo diffuse numerose indiscrezioni tra le più disparate, circa questi dispositivi. Detto praticamente tutto relativamente alle schede tecniche, è anche la parte estetica a far parlare di sé. A quanto sembra, infatti, il Samsung Galaxy S8 potrebbe giungere con una larghissima disponibilità di colorazioni. Di un paio di esse vi abbiamo già parlato: saranno la nera, imprescindibile, e poi la gold, immancabile tonalità dorata. All’appello dovrebbero essere presenti anche altri due classici: il bianco, e poi il silver, che si son sempre comportati bene sul mercato. Sembra poi pronto a tornare il colore blu, riesumato dal passato a furor di popolo. Alcuni addetti ai lavori, inoltre, pronosticano persino la presenza di una variante viola, piuttosto inedita per la verità. Sembra improbabile, tuttavia, che tutti questi modelli giungano contemporaneamente: più plausibile che, invece, vengano rilasciati poco alla volta, anche per non generare un sentimento di confusione presso gli utenti.