Samsung Galaxy S8, ma quando arrivi?

E torniamo ancora una volta a discutere, in questa metà del mese di marzo, del Samsung Galaxy S8. Siamo ormai vicinissimi all’arrivo della tanto attesa stagione primaverile, che spazzerà via le ultime velleità del freddo periodo invernale. Ma, per gli appassionati del settore della telefonia mobile, tale data significa soprattutto che il Samsung Galaxy S8, finalmente, sta per arrivare. Il Samsung Galaxy S8 è forse lo smartphone più atteso di tutti i tempi, quantomeno per quel che concerne il microcosmo gestito dal gigante sudcoreano Samsung. La compagnia tecnologica, infatti, sta preparando questo gioiellino già dalla scorsa estate, ossia da quando il Samsung Galaxy Note 7 tracollò sotto i colpi di una batteria difettosa. Il 29 marzo, dunque, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2017, il Samsung Galaxy S8 toglierà il velo per fare la propria comparsa ufficiale. Ma quando potremo stringerlo fra le mani? Quand’è che, finalmente, farà il suo esordio anche sulle vetrine dei negozi nostrani? A tal proposito si è già detto moltissimo, e tuttavia senza che ci giungessero delle conferme definitive. In un primo tempo, infatti, si era predetto che il Samsung Galaxy S8 sarebbe stato disponibile a partire dal 21 aprile, salvo poi posticipare questa data di una settimana, al 28 aprile. Qual è, dunque, la verità? Tutto sarà sicuramente più chiaro proprio dal prossimo 29 marzo, allorché i dirigenti del colosso asiatico sveleranno anche le date utili per l’uscita del Samsung Galaxy S8. Pertanto, al momento continuiamo a discutere meramente per indiscrezioni, che tuttavia paiono piuttosto forti e autorevoli. Nello specifico, sembra si sia tornati a prestare attenzione ai primi rumors, secondo i quali il nuovo device di top gamma targato Samsung sarebbe uscito ufficialmente a partire dal 21 aprile. Per quanto riguarda i preordini, invece, si continua a ribadire che essi saranno aperti a partire da lunedì 10 aprile, per cifre che ancora non sono state rese note.