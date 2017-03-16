Samsung Galaxy X, adesso ci siamo davvero

Superiamo il primo giro di boa di marzo, un mese estremamente importante per le sorti del settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il motivo lo sappiamo bene, poiché, anche in questi lidi, lo abbiamo detto e ribadito più di una volta: fra poco meno di due settimane, per la precisione il prossimo 29 marzo, il colosso asiatico presenterà finalmente il Samsung Galaxy S8 al mondo intero. Tuttavia, in questo 2017, il nuovo top della gamma S potrebbe essere solo uno dei tanti device che Samsung pare intenzionata a sfilare dal cilindro. All’appello, infatti, si aggiungono anche il Samsung Galaxy Note 8 e, soprattutto, il Samsung Galaxy X. Il Samsung Galaxy X, nello specifico, è uno smartphone che ha fatto parlare parecchio di sé, poiché portatore di una caratteristica assolutamente inedita: sarà dotato di un display pieghevole, grazie ad una nuovissima tecnologia. Finora erano stati diffusi solamente dei rumors non meglio precisati circa questo apparecchio, ma adesso, finalmente, cominciano a spargersi anche alcune certezze. Anzitutto, l’apparecchio potrebbe uscire in ben due varianti differenti, compatibilmente con la nuova politica adottata da Samsung: il Samsung Galaxy X1, e il Samsung Galaxy X1 Plus, variante in chiave potenziata con delle dimensioni maggiorate. Un fattore analogo, insomma, a quello che vedrà come protagonisti il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus, i primi ad assumere tale nomenclatura. I due device della neonata gamma X, inoltre, a quanto sembra giungeranno nella seconda parte dell’anno: per la precisione, si parla del terzo trimestre del 2017, ossia nel pieno della stagione estiva. Secondo alcuni addetti ai lavori, è addirittura possibile che il colosso asiatico attenda l’uscita di iPhone 8 prima di lanciare questi incredibili apparecchi, in modo da creare una forte concorrenza con il nuovo gioiellino di Apple. Quel che è certo, è che la prossima estate potrebbe essere molto più calda del solito.