Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7

Iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana, oltre che alle fasi culminanti del mese di marzo. È un periodo estremamente importante, come ben sappiamo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung: il prossimo 29 marzo, infatti, in quel di New York, il colosso asiatico presenterà, finalmente, al mondo intero, il Samsung Galaxy S8. Mentre, però, il prossimo top di gamma è ancora in divenire, quello attuale (perlomeno lo è ancora per pochi giorni) non smette di far parlare di sé. Il Samsung Galaxy S7, infatti, sta andando incontro all’ennesimo aggiornamento. Già qualche giorno fa il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, aveva finalmente ricevuto l’attesissimo update circa il nuovo sistema operativo di Android Nougat. Adesso, invece, nel vecchio continente, sta iniziando a giungere un nuovo aggiornamento, la cui natura è però ancora sconosciuta. Stando ai dati e ai primissimi feedback che abbiamo ricevuto, dal momento che l’update è sbarcato in via ufficiale solo sul territorio francese e su quello turco, i contenuti dovrebbero essere minori. Non si tratta, peraltro, neppure del classico aggiornamento relativo alla patch di sicurezza: semplicemente, il pacchetto il cui firmware è XXU1DQC4 dovrebbe contenere alcuni fix correttivi per qualche piccolo bug qui e là. Alcuni hanno predetto che potrebbero esserci anche delle migliorie relativamente ai consumi della batteria, ma al momento non vi è nulla di confermato.