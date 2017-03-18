Samsung Galaxy S8 con RAM da 6 GB solo in Cina

E andiamo dunque a chiudere anche questa settimana, in un weekend che, speriamo, possa essere per voi di gioia a di relax. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, si tratta di un periodo estremamente importante, soprattutto in merito alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8: la prossima ammiraglia del gigante asiatico farà la propria comparsa il 29 marzo, e dunque fra poco più di 10 giorni, presso l’evento Unpacked in quel di New York. E dal momento che l’arco di tempo è così breve, continuano ad arrivarci indiscrezioni sempre più precise e sempre più autorevoli a riguardo. L’ultima di esse, in particolare, riguarda la RAM del Samsung Galaxy S8: una caratteristica della quale, peraltro, si è già parlato spesso ultimamente. Qual è, dunque, la novità? Ahinoi, non è particolarmente felice per chi non risiede nel territorio asiatico: in Cina, infatti, il Samsung Galaxy S8 giungerà con una RAM pari a 6 GB, oltre che con uno storage da ben 128 GB. Non è chiaro se ciò riguarderà soltanto la variante Plus, oppure entrambi i modelli. Tutti gli altri mercati, invece, incluso quello europeo, potranno avere “al massimo” i device più basilari, con la RAM da 4 GB e lo storage interno da 64 GB.