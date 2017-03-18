Samsung Galaxy S8 girerà video a 1000 fps!

E andiamo dunque a concludere in maniera definitiva anche questa settimana. Siamo ormai entrati nella parte conclusiva di questo mese di marzo, un periodo estremamente importante, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Infatti, fra appena dieci giorni, presso l’attesissimo evento del Samsung Galaxy Unpacked 2017 che si terrà in quel di New York, il gigante asiatico finalmente presenterà in via ufficiale il Samsung Galaxy S8. Effettivamente ci sono ben pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S8 sia uno degli smartphone più attesi di tutti i tempi. Questo device, che andrà a succedere al fortunatissimo Samsung Galaxy S7, dovrebbe implementare tutta una serie di caratteristiche tecniche estremamente importanti, assolutamente all’avanguardia. Una di esse, tenuta nascosta fino a qualche ora fa, permetterà di girare video in maniera a dir poco incredibile. Stando a quanto pervenutoci, infatti, il Samsung Galaxy S8 potrà registrare dei filmati in super slow motion, all’incredibile frequenza di 1000 fps. Una cosa a dir poco incredibile, che naturalmente non potrà che far contenti i più accaniti appassionati del settore. E, con ancora più di una settimana di tempo dalla data della presentazione ufficiale, chissà che ancora non spuntino fuori altre novità, per quello che sarà un device strabiliante.