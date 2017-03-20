Samsung Galaxy S8 totalizza punteggi stellari?

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Entriamo ormai nelle battute finali di marzo, un mese estremamente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, il timer che porta alla presentazione del Samsung Galaxy S8 si approssima allo zero: il prossimo 29 marzo, in quel di New York, il gigante asiatico mostrerà finalmente la sua nuova ammiraglia in via ufficiale. Inutile dire che, in tutto ciò, le indiscrezioni relativamente a questo device siano diventate come una sorta di incontrollabile fiume in piena, che sta letteralmente catalizzando le attenzioni dei maggiori esperti e appassionati. Fra caratteristiche tecniche, novità, software, colorazioni e quant’altro, il Samsung Galaxy S8 è veramente attesissimo da chiunque, per ovvi motivi. Ecco, dunque, che sul web vengono diffusi i primissimi punteggi benchmark che, a quanto sembra, starebbe facendo registrare il Samsung Galaxy S8. Come ampiamente preventivabile, raggiungiamo dei numeri a dir poco impressionanti, ben superiori persino a degli apparecchi assolutamente al top in questo tipo di classifiche, come l’ iPhone 7. AnTuTu, infatti, ci mostra che uno smartphone il cui codice sarebbe SM-G950, e che in tanti hanno appunto identificato come il Samsung Galaxy S8, ha totalizzato il clamoroso punteggio di 205.284. Giusto per fare un’idea con un velocissimo paragone, l’attuale ammiraglia del microcosmo Apple, ossia il già citato iPhone 7, si è fermato ad un più “modesto” 181.807. Merito, evidentemente, dei due nuovi processori che monterà il Galaxy S8: l’ Exynos 8895 per quanto concerne il continente europeo, mentre nel mercato americano e in quello asiatico sbarcherà sicuramente il Qualcomm SnapDragon 835. Due “motori”, se così vogliamo chiamarli, estremamente performanti, oltre che degni successori dello SnapDragon 820 e dell’ Exynos 8890 posti in dotazione al Samsung Galaxy S7. Che altro dire? Ormai non c’è che da unirsi al coro di chi fa il conto alla rovescia.